Премьер Индии выступил за реформу ООН на саммите G7

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на саммите G7 в Хиросиме призвал к реформе ООН, потому что организация больше не отражает нынешние реалии мира. Об этом сообщает индийское издание The Economic Times



— Необходимо проанализировать, почему мы должны говорить о мире и стабильности на разных форумах. Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты, — заявил Моди.

По его словам, если ООН и Совет Безопасности не будут отражать реалии современного мира и не будут слышать голос «Глобального Юга», то они останутся лишь «говорильней», передает "РИА Новости".



— Почему даже определение терроризма не принято в ООН? Если вникнуть в суть дела, то ясно одно: институты, созданные в прошлом веке, не соответствуют системе двадцать первого века, — добавил Моди.

Отметим, что сейчас в СБ ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, Франция и США. Индия, Бразилия, Южная Африка, Германия и Япония рассматривают возможность получения постоянного места в Совете Безопасности ООН.



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Илина Хакимова