На трассе в Азнакаевском районе Татарстана насмерть сбили 3-летнего мальчика

Фото: предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

Смертельная авария произошла во вторник, 19 сентября, в 16.30 на 61-м километре трассы Русский Акташ — Азнакаево. Водитель большегруза сбил трехлетнего ребенка на трассе. От полученных травм мальчик скончался на месте.

— По предварительным данным, трехлетний ребенок вместе с матерью находился в салоне припаркованного на обочине автомобиля Geely GS9. В это время отец ребенка находился на противоположной стороне трассы. В тот момент, когда мальчик перебегал дорогу, грузовой автомобиль Daewoo Novus под управлением 56-летнего мужчины, двигавшийся в сторону пгт. Джалиль, не успел затормозить и сбил ребенка, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место ДТП выехал азнакаевский городской прокурор Рим Сунгатуллин. По факту случившегося организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства аварии выясняются.

предоставлено realnoevremya.ru старшим помощником прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Русланом Галиевым

В субботу, 12 августа, в Лениногорском районе Татарстана около деревни Старое Шугурово произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 13-летнего подростка. По предварительным данным, за рулем ВАЗ-2106 находился подросток — не справившись с управлением на грунтовой дороге, он перевернулся. Несовершеннолетний пассажир скончался, еще два человека госпитализированы.



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Айрат Назипов