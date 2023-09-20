Эксперты сообщили о росте цен на школьные принадлежности

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Стоимость товаров для учащихся увеличилась примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Основной площадкой, где россияне приобретали школьные товары, стали маркетплейсы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Кокос Group.



Выросли цены на канцелярские принадлежности (+57,4%, при этом средний чек снизился с 358 рублей до 338 рублей), обувь (+55%, снижение среднего чека с 2,9 тысячи рублей до 2,8 тысячи рублей), одежду (+75,4%), учебную литературу (+61,4%).

Прибыль от продаж этих категорий товаров также увеличилась. Рост выручки на канцелярию составил 137%, одежду — 181,7%, обувь — 212,5%, учебную литературу — 61,4%.

Причиной резкого увеличения стоимости школьных принадлежностей эксперты назвали рост цен валют. Импортозависимость этой категории товаров является высокой: об этом говорит тот факт, что растет спрос на товары, произведенные в России, а значит, большая часть компонентов для них была привозной и закупалась в 2023-м по повышенным ценам.



Напомним, родители школьников в столице Татарстана потратили 11,6 тысячи рублей на покупку школьных принадлежностей и формы. Казань вошла в рейтинг пяти городов, где подготовка детей к школе стоит дороже всего. Больше потратили родители учащихся в Москве (19,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (15,8 тысячи рублей), Махачкале (14,2 тысячи рублей) и Рязани (12,2 тысячи рублей).

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Галия Гарифуллина