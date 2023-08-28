Подготовка детей к школе обошлась казанцам более чем в 11 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Родители школьников в столице Татарстана потратили 11,6 тысячи рублей на покупку школьных принадлежностей и формы, следует из исследования «Ингосстраха» и Финансового университета при правительстве России.

Казань вошла в рейтинг пяти городов, где подготовка детей к школе стоит дороже всего. Больше потратили родители учащихся в Москве (19,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (15,8 тысячи рублей), Махачкале (14,2 тысячи рублей) и Рязани (12,2 тысячи рублей).

Кроме того, подавляющее большинство семей в Казани — 89,3% — планируют дарить учителям букеты на первое сентября.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналитики выяснили, что наибольшее количество средств (43,3%) требуется на покупку школьной формы и верхней одежды. Еще 21,8% уходит на обувь, а 14,5% — на рюкзаки и канцелярские принадлежности.

Казанцы считают важным вкладываться и в дополнительное образование детей: они готовы потратить на кружки самые большие суммы по России (26,5 тысячи рублей в год). Далее в рейтинге идут Санкт-Петербург (24 тысячи рублей), Махачкала (23,6 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (23,1 тысячи рублей) и Рязань (22,4 тысячи рублей).



По другим данным, в Казани за год на 13% увеличились расходы на сборы ребенка в школу. Предполагалось, что сборы ребенка в школу обойдутся казанским родителям в 13,5 тысячи — это на 1,9 тысячи больше, чем в итоге было потрачено.

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Галия Гарифуллина