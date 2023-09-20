Больше половины россиян читают бумажные книги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продолжают читать бумажные книги больше половины (51%) россиян. Электронные предпочитает каждый четвертый житель страны (25%), выяснили аналитики Российского книжного союза и портала «Рамблер».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Бумажные книги выбирают 51% респондентов, электронные — 25%. Используют оба варианта 17% респондентов, а слушают аудиокниги — 7%.

От 5 часов в неделю проводят за чтением 31% россиян, от 10 часов — 21% опрошенных. Выделяют на книги не более часа в неделю 32% респондентов, не более получаса — 16%.

Самыми популярными направлениями являются русская и зарубежная классика (38%), фантастика и фэнтези (27%), а также детективы (26%).

Напомним, Татарстан замкнул десятку регионов, в которых больше всего интересуются эзотерической литературой. В Приволжском федеральном округе (ПФО) он занял третье место, уступив Башкортостану и Марий Эл.



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Галия Гарифуллина