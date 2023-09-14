Татарстан — в десятке регионов, в которых эзотерическая литература пользуется наибольшим спросом
Татарстан замкнул десятку регионов, в которых больше всего интересуются эзотерической литературой. В Приволжском федеральном округе (ПФО) он занял третье место, уступив лишь Башкортостану и Марий Эл, следует из анализа книжного сервиса «ЛитРес» по продажам такой литературы с начала 2023 года.
Рейтинг самых популярных эзотерических книг в Татарстане выглядит следующим образом:
- «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» (Вадим Зеланд);
- «Подсознание может все!» (Джон Кехо);
- «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» (Дэвид Кэмерон Джиканди);
- «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (Джо Диспенза);
- «Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест утренних звезд» (Вадим Зеланд).
Книги по астрологии в Татарстане оказались популярнее книг по таро.
Лидерами рейтинга оказались республики Северная Осетия — Алания и Алтай и Еврейская автономная область. Среди федеральных округов — Северо-Кавказский. В большинстве регионов самой популярной стала книга «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» Вадима Зеланда.
В целом выручка от продажи эзотерической литературы на Литрес в январе — августе 2023 года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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