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Татарстан — в десятке регионов, в которых эзотерическая литература пользуется наибольшим спросом

23:15, 14.09.2023
Татарстан — в десятке регионов, в которых эзотерическая литература пользуется наибольшим спросом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан замкнул десятку регионов, в которых больше всего интересуются эзотерической литературой. В Приволжском федеральном округе (ПФО) он занял третье место, уступив лишь Башкортостану и Марий Эл, следует из анализа книжного сервиса «ЛитРес» по продажам такой литературы с начала 2023 года.

Рейтинг самых популярных эзотерических книг в Татарстане выглядит следующим образом:

  1. «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» (Вадим Зеланд);
  2. «Подсознание может все!» (Джон Кехо);
  3. «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» (Дэвид Кэмерон Джиканди);
  4. «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» (Джо Диспенза);
  5. «Трансерфинг реальности. Ступень II: Шелест утренних звезд» (Вадим Зеланд).

Книги по астрологии в Татарстане оказались популярнее книг по таро.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Лидерами рейтинга оказались республики Северная Осетия — Алания и Алтай и Еврейская автономная область. Среди федеральных округов — Северо-Кавказский. В большинстве регионов самой популярной стала книга «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» Вадима Зеланда.

В целом выручка от продажи эзотерической литературы на Литрес в январе — августе 2023 года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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