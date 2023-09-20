Эксперты сообщили, во сколько обходится ущерб от ошибок водителей на АЗС
Наибольшая выплата за поврежденное имущество АЗС в этом году составила 400 тысяч рублей. Об этом сообщает «Афанасий-Бизнес».
С начала этого года 23,6% обращений по ОСАГО, поступивших в «Росгосстрах», были поданы владельцами АЗС после порчи автомобилистами чужого имущества.
Больше всего обращений поступило в Орловской области (их доля составила 11%). Также в топ-5 регионов по количеству заявлений вошли Тульская область (9%), Москва (8%), Вологодская область и Чувашия (по 6%).
Интересно, что наибольшие суммы были потрачены «Росгосстрахом» в Пермском крае и Кемеровской области. Страховая компания выплатила по 400 тысяч рублей. В обоих случаях водители попытались уехать, по забывчивости не вытащив из бака машины заправочный пистолет.
Напомним, частота страховых случаев по ОСАГО за год в Татарстане составила 5,3%. Средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составила 4,7%. Более чем каждый десятый застрахованный по ОСАГО в стране становится виновником дорожно-транспортных происшествий.
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