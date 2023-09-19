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Ак Барс Банк подписал договор о поставке «зеленой» энергии

14:56, 19.09.2023

С 1 сентября Ак Барс Банк начал использовать энергию ветра для электроснабжения. Ранее банк заключил договор на поставку «зеленой» энергии с компанией «Татэнергосбыт».

На сегодняшний день Ак Барс Банк — первый и единственный потребитель в республике, использующий «зеленую» электрическую энергию в рамках действующего договора энергоснабжения с АО «Татэнергосбыт». Теперь для Ак Барс Банка на оптовом рынке закупается энергия, вырабатываемая на возобновляемых источниках энергии. Такое решение содействует развитию повестки в сфере устойчивого развития и позволяет минимизировать негативные последствия деятельности для окружающей среды.

Банк уже несколько лет внедряет принципы устойчивого развития в свою деятельность. Поставка зеленой энергии — важный этап этого процесса. Среди других возобновляемых источников энергии, которые банк может также начать использовать: энергия солнечного света, воды, геотермальных источников, морских волн, течений и приливов, биомасс, биогазов и биотоков.

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