Большинство казанцев считают, что нужно запретить продажу энергетиков детям

Одобряют запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним 83% жителей Казани. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob.

Не поддерживают это предложение 12% респондентов.

Интересно, что женщины высказываются против продажи энергетиков детям чаще мужчин (85% против 81% соответственно).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На отношение к предложению влияют также возраст и доход респондентов. Наибольшую долю противников тонизирующих напитков составляют казанцы от 35 до 44 лет. Среди опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей за запрет выступают 89%, до 50 тысяч рублей — 80%.

Напомним, в мае этого года в России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов (в том числе без никотина) несовершеннолетним. На эту тему поступало большое количество обращений от родителей и учителей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина