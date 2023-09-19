В 2024 году микрозаймы можно будет получить только с электронной подписью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 октября 2024 года в микрофинансовых организациях будут выдавать займы только при наличии электронной подписи граждан, сообщают «Известия» со ссылкой на проект указания Банка России.



ЦБ разработал для МФО новые требования по защите информации, по которым они будут самостоятельно заниматься оформлением ЭП для клиентов. Порядок ее получения и использования зависит от вида подписи и условий договора.

Согласно изменениям, организации должны будут обеспечить для клиентов использование простой или усиленной электронной подписи (ЭП). Для этого будет необходимо обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения.

— Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров, — пояснили изданию в ЦБ.

В Государственную думу внесли законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций. При этом речь идет не о полном отказе от микрозаймов — они смогут существовать в виде меры социальной поддержки от государства. Как отметил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сейчас 15 миллионов россиян в долгах перед банками и МФО.

Инициатива о ликвидации МФО вызвала одобрение в Комитете ГД по экономической политике. В нашем выпуске попытались разобраться, могут ли в России запретить МФО и чем это грозит государству и обычным гражданам, — смотрите в обзоре «Реального времени».

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Маргарита Головатенко