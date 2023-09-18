После капремонта в Советском районе Казани открыли два детских сада

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Два детских сада Советского района Казани открылись после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В детсаду №155 компенсирующего вида для детей с ОВЗ после открытия приняли 50 воспитанников, а детский сад №377 комбинированного вида вмещает 95 детей.

В обоих случаях строители выполнили комплексный ремонт здания и благоустроили прилегающую территорию. В зданиях появились новые спортивные залы, кабинеты для творчества и другие функциональные помещения.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, на ремонт детского сада №155 компенсирующего вида по улице Новаторов выделили 87 млн рублей. Помимо выполнения строительных работ, подрядчику нужно было купить и предоставить мебель.

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Айрат Назипов