В центре Казани загорелось трехэтажное здание

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани произошел пожар в трехэтажном здании по улице Карла Маркса, 50/8. Там расположены 16 организаций, включая кафе «Лакомка».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, на втором этаже горели кабели в помещении электрощитовой. На месте работают 6 пожарных автоцистерн, 3 пожарных автолестницы и 40 человек личного состава подразделений пожарной охраны.

В 20.55 пожар был локализован. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас пожарные проверяют помещения всех трех этажей и чердака. Информация уточняется.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

На прошлой неделе в центре Казани по ул. Межлаука сгорел деревянный дом. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, здание являлось нежилым. сообщение о пожаре поступило в 18:29. Ликвидация была объявлена спустя полтора часа.



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Айрат Назипов