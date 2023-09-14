В центре Казани горит деревянный дом

На улице Межлаука, 32 в центре Казани загорелся деревянный дом, сообщили «Реальному времени» очевидцы.



Пожарные службы уже прибыли на место и приступили к тушению пожара.

Очевидцы сообщили, что дом — нежилой. Полиция отводит людей с места пожара. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства случившегося неизвестны.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре поступило в 18:29. Там подтвердили, что здание нежилое:

— По прибытии первых пожарных подразделений горела кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания. Силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по номеру вызова 1-БИС. Сведений о пострадавших не поступало.

realnoevremya.ru

UPD: МЧС сообщили о локализации пожара в 19:25.

14 сентября в результате пожара в Агрызском районе Татарстана погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту двойного убийства.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко, видео: realnoevremya.ru