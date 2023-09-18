Депутат Казгордумы продает ресторан Carbon — бывший «Катык»

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В Казани был выставлен на продажу ресторан Carbon, принадлежащий депутату Казгордумы Руслану Юсупову. Его стоимость оценивается в 150 миллионов рублей. Об этом «Реальному времени» сообщил автор телеграм-канала «Фудиномика».

Информацию о продаже подтвердил сам владелец заведения. По его словам, причиной продажи стало нежелание заниматься бизнесом в этой сфере и необходимость инвестирования в другую. О какой именно сфере идет речь, он не сообщил.

В настоящее время на дверях итальянского ресторана висит табличка, на которой говорится, что заведение «не работает по техническим причинам».

скриншот от realnoevremya.ru сервиса «Яндекс.Карты»

Один из старейших ресторанов татарской кухни «Катык» закрылся в 2020 году следом за популярным «Домом татарской кулинарии». Его владелец — депутат Казгордумы, экс-депутат Госсовета Татарстана, перевозчик Руслан Юсупов сначала попытался продать свое детище.

В том же пандемийном 2020-м заведение было выставлено на продажу сначала за 110 миллионов рублей, а чуть позже за 49 миллионов. Юсупов так пояснял причины своего решения «Реальному времени»: «Времени не хватает [на ресторанный бизнес]». Однако покупатель так и не нашелся, и потому планы изменились — появился новый проект.

«Катык» сменил вывеску и содержание, и теперь на Амирхана подают блюда другой национальной кухни — итальянской, приготовленные по фирменным рецептам специально выписанных из Италии поваров.

Из аккаунтов заведения в соцсетях известно, что новый проект помог реализовать концепт-шеф сети Айрата Гарипова Джованни Байамонте, шеф-поваром стал Тимур Мирзаев, а мастер-классы по приготовлению пиццы для сотрудников проводил пиццайоло из Неаполя Джузеппе Пелузо.

скриншот от realnoevremya.ru сервиса «Яндекс.Карты»

Владельцы нового заведения объясняли, что когда они выбирали название, то стремились уйти от стереотипных наименований ресторанов итальянской кухни. Однако название получилось с сильным неитальянским акцентом: «уголь» по-итальянски — «carbone», и читается это слово как «карбоне», с гласной на конце. А причина написать это слово с ошибкой, возможно, была, ведь с 2013 года существует другой «Уголь» — нью-йоркский ресторан Carbone, который существует уже десять лет.

ООО «Катык», изначально принадлежавшее сыну депутата Рафаэлю Юсупову, в декабре 2021 года сменило учредителя — им стала супруга Руслана Юсупова и гендиректор предприятия Эльвира Юсупова. Ресторан завершил 2020 год с выручкой в 73,5 млн рублей и чистой прибылью в 328 тысяч. В последний отчетный год — 2022-й — обороты организации достигали чуть более 162 млн, а прибыль — 7,6 миллиона. В свою очередь, ООО «Карбон», чьим руководителем также является Рафаэль Юсупов, имело в прошлом году выручку в 26,3 млн, а чистую прибыль — всего в 370 тысяч. Годом ранее, в 2021-м, эти показатели достигали 4,2 млн и 360 тысяч рублей соответственно.

Самому Руслану Юсупову также принадлежит казанское автотранспортное предприятие ООО «Байлык №3». Эта компания, осуществляющая, в частности, автобусные перевозки по муниципальным маршрутам, завершила 2022 год с выручкой свыше 237,7 млн рублей и чистой прибылью 24,9 миллиона.

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Максим Кокунин