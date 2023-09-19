«Горводзеленхоз» Казани закупит почти миллион цветочных семян и черенков для оформления города

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», казанский «Горводзеленхоз» закупит несколько тысяч семян и черенков различных цветов и растений общей стоимость чуть более 3,7 млн рублей. Все они будут доставляться в течение двух дней с момента заявки предприятия.

Всего в перечень продукции, которая будет поставлена в столицу Татарстана, вошли семена 35 видов цветов в количестве 968,8 тысячи единиц, 5 видов не укорененных (5 тысяч единиц) и 12 видов укорененных черенков (11 тысяч единиц). Среди них: петуньи, бегонии, бархатцы, сальвии, целозии, табак и другие.

Растительность не должна иметь болезней, сорняков и вредителей. Более того, она должна быть свежей и выращенной не раньше, чем в 2023 году. Весь этот посадочный материал будет использоваться для ландшафтного оформления садов, скверов, парков, а также улично-дорожной сети Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в текущем году на территории столицы Татарстана реализуется масштабное озеленение, на которое городские власти выделили более 162 миллионов рублей. Казань украшают не только цветами и кустарниками, но и малыми архитектурными формами — на городских улицах и в общественных пространствах устанавливают новые скамейки и урны. Вместе с ними обновляются и некоторые объемные цветочные скульптуры, установленные к памятным событиям (FIFA 2018, WorldSkills 2019). Подробнее — в нашем материале.

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Максим Кокунин