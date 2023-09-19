Эксперты назвали самые популярные в России имена

Чаще всего за 120 лет в России встречались такие мужские имена, как Алексей, Александр, Михаил и Владимир. Наиболее распространенные женские имена — это Анна, Александра и Татьяна, сообщает «Газета.ru».



realnoevremya.ru (архив)

Все реже встречаются имена Иван, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Егор и Илья. Из женских имен меньше стали звучать имена Анастасия, Алиса, Елизавета, Ксения, Екатерина, Дарья.

Самыми распространенными именами детей, родившихся в прошлом году, стали Артем и София.

Быстрее всего увеличивается популярность таких мужских имен, как Макар, Адам, Богдан, Леон, Платон, Савелий, Демид, Лука, Мирослав, Савва. Девочек стали чаще называть Есениями, Эмилиями, Агатами, Аделинами, Ясминами, Оливиями, Аврорами, Мирами, Агниями, Амалиями.

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Галия Гарифуллина