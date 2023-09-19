Поток туристов в Казань снизился на 34,6%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В октябре в Казань приедут отдыхать 5,4% россиян. При этом поток туристов в столицу Татарстана снизился на 34,6%, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

В октябре отдых В России выбрали 55,5% жителей. Это на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



realnoevremya.ru (архив)

Самыми популярными городами среди россиян стали Москва (26,1%), Санкт-Петербург (19,1%) и Сочи (18,4%).

Что касается зарубежных направлений, российские туристы чаще всего стремятся в Стамбул (на него приходится 8,7% бронирований), Римини (4,3%) и Ереван (3,7%).

Напомним, летом столица Татарстана заняла третье место по популярности среди туристов после Санкт-Петербурга и Москвы. Также в топ наиболее посещаемых городов вошли Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Адлер, Волгоград, Геленджик и Краснодар.

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Галия Гарифуллина