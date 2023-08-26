Казань вошла в тройку самых популярных у туристов городов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Этим летом столица Татарстана заняла третье место по популярности среди туристов после Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Вместе с Казанью в топ наиболее посещаемых городов вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Адлер, Волгоград, Геленджик и Краснодар.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя цена аренды жилья в Казани равняется 4 500 рублям в сутки, что на 15% выше, чем год назад. Дороже бронирование жилья в Сочи (5 080 рублей за сутки, +11%), Санкт-Петербурге (4 740 рублей, +6%) и Геленджике (4 690 рублей, +14%). Рост цен на жилье наблюдается по всей России: стоимость аренды в стране возросла на 15%.



Напомним, в августе Казань возглавила топ российских старинных городов, куда туристы чаще всего ездили отдыхать. В рейтинг не включили Москву и Севастополь.

Кроме того, столица Татарстана входит в топ-5 направлений для туров выходного дня и длительных поездок.

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Галия Гарифуллина