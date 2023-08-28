«Аксенов-фест» обойдется бюджету Казани в 6,7 млн рублей

Казанский исполком выделил на услуги по организации и проведению ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» 6,7 млн рублей. Их нужно оказывать на протяжении трех дней, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.

Мероприятие должно пройти на нескольких площадках. Речь идет о Национальной библиотеке Татарстана, в Доме-музее и сквере В.П. Аксенова, а также в Колонном зале Казанской ратуши.

Например, в Национальной библиотеке Татарстана гостей ждет развлекательная программа с участием джазового квинтета и ужин на 50 персон. В ратуше зрителям прочитают стихи и покажут выступление танцевального коллектива и вокально-инструментального ансамбля. Также будет организован чайный стол на 12 человек. В сквер нужно пригласить известных артистов, которые будут читать стихи и прозу.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Подрядчик должен позаботиться о передвижении участников «Аксенов-феста». Так, нужно предоставить автомобиль бизнес-класса не ранее 2019 года выпуска и минивэн. Еще нужно организовать перелеты для писателей — участников фестиваля по маршруту Москва — Казань — Москва. Другим нужно заказать билет на поезд. Гостей планируют разместить в четырехзвездочном отеле.

В прошлом году на «Аксенов-фест» в Казани потратили 6,7 млн рублей. Таким образом, сумма расходов за год не изменилась. При этом в 2021 году на организацию мероприятия направили на 650 тысяч рублей меньше.



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Айрат Назипов