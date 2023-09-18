В Казани на «Аксенов-фесте» выступит Лариса Долина

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов (архив)

Российская эстрадная певица Лариса Долина выступит в Казани на ежегодном фестивале «Аксенов-фест». Об этом на «деловом понедельнике» объявил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

— В 15.00 в казанской Ратуше состоится главное событие — вручение премии «Звездный билет» с участием гостей, а также деятелей культуры России и Татарстана. Для гостей фестиваля выступит народная артистка России Лариса Долина со специальной джазовой программой, — рассказал он о программе на 22 сентября.

Азат Абзалов уточнил, что вход на мероприятие предусмотрен по билетам. Получить их можно бесплатно на сайте централизованной библиотечной системы Казани.

«Аксенов-фест» пройдет в Казани с 20 по 22 сентября. Мероприятия пройдут в саду Аксенова, Национальной библиотеке Татарстана и на других локациях.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Лариса Долина выступит в Казани на гала-концерте благотворительного фестиваля «Добрая волна». В списке исполнителей также Дима Билан, Игорь Крутой, Жасмин, Сосо Павлиашвили и Burito.



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Татьяна Демина