Для поселков под Казанью создадут единую планировку территории
Для сельских поселений Пестречинского и Лаишевского районов Татарстана, расположенных под Казанью, подготовят единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, следует из проекта постановления Кабмина республики.
Документ предусматривает планировку и зонирование территорий Сокуровского, Егорьевского, Столбищенского, Песчано-Ковалинского, Габишевского и Большекабанского сельских поселений Лаишевского района и Богородского сельского поселения в Пестречинском районе.
Для подготовки создадут комиссию, которую возглавит первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Документ должны подготовить до 1 октября 2024 года.
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