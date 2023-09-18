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Для поселков под Казанью создадут единую планировку территории

13:58, 18.09.2023
Для поселков под Казанью создадут единую планировку территории
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для сельских поселений Пестречинского и Лаишевского районов Татарстана, расположенных под Казанью, подготовят единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, следует из проекта постановления Кабмина республики.

Документ предусматривает планировку и зонирование территорий Сокуровского, Егорьевского, Столбищенского, Песчано-Ковалинского, Габишевского и Большекабанского сельских поселений Лаишевского района и Богородского сельского поселения в Пестречинском районе.

Для подготовки создадут комиссию, которую возглавит первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. Документ должны подготовить до 1 октября 2024 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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