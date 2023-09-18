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FLAMAX поддержал Пастернаковские чтения — 2023

11:22, 18.09.2023
FLAMAX поддержал Пастернаковские чтения — 2023
Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

Компания выступила в качестве партнера поэтического фестиваля, предоставив брендовую бутилированную питьевую воду для всех участников.

«Пастернаковские чтения» проходили в татарстанском городе Менделеевск с 15 по 17 сентября 2023 года.

Мероприятие получило название в честь советского поэта, лауреата Нобелевской Премии, который во время первой мировой войны жил здесь и работал на одном из оборонных химических заводов.

предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

В премьерный год программа поэтического праздника получилась насыщенной: театральные показы, кинопоказы, мастер-классы. Молодые поэты презентовали художественные проекты и сражались на творческих баттлах. Ну а главным магнитом для зрителей стали лекции и читки в исполнении литературных и театральных мэтров: народного артиста России Эммануила Виторгана, заслуженной артистки России Ольги Кабо, поэта и режиссера Влада Маленко, директора Пушкинского музея Евгения Богатырева, тележурналиста Йосси Тавора.

Открытую дискуссию на тему «Культурная идентичность малых городов» посетил генеральный директор компании FLAMAX Фиргат Зиганшин, отметивший разнообразную повестку и высокий уровень проведения фестиваля.

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