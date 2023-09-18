«Известия»: в России улучшат условия погашения просроченных кредитов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России подготовили поправки к законопроекту в закон о потребительском кредите, сообщают «Известия».



Согласно документу, клиенты смогут оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Предложено сперва гасить саму задолженность, а только потом проценты и основной долг, а затем и штрафы финансовой организации.

Поправки подготовил Минюст совместно с Минэкономразвития, Минфином и ЦБ. В Минюсте рассчитывают, что изменения смогут повысить правовую защищенность граждан.

ЦБ предложил запретить банкам существенно менять ставку по ипотеке, если заемщик отказывается от покупки страховки или расторгает договор.

В кабмине подтвердили изданию, что поправки уже согласовали и законопроект готовят ко второму чтению.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Задолженность россиян перед банками по состоянию на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей, а по итогам I квартала эта цифра достигала 27,8 трлн рублей. Уровень закредитованности россиян (отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу), по сравнению с началом года, вырос с 35 до 41%.

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Маргарита Головатенко