В Казани прошел Всероссийский день бега «Кросс нации — 2023» — видео

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации — 2023», собравший почти 19 тысяч участников со всего города. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Старт дистанции в экстрим-парке «Урам» из трех дистанций на выбор: один, два и три километра по Кремлевской набережной. Поучаствовать в этом мероприятии пришли и профессиональные бегуны, и любители, и ветераны спорта, и дети. Участвовали и те, кто имеет ограниченные возможности здоровья. Преодолеть дистанцию таким участникам помогал Рамиль Хуснутдинов.

— С жителями нашего города, с маломобильной группой людей, мы пробежали с детьми. Неважно какой возраст, главное вместе за ручку, — сказал он.

За 19 лет проведения «Кросса нации» сменились поколения. Так, например, Надежда Кашапова участвовала в забеге еще в студенческие годы, а сегодня свою первую дистанцию пробежали уже ее дети.

— Сама принимала участие в «Кроссе нации» в 2004 году, когда еще сама была студенткой. Сегодня уже привела своих детей, которые учатся в спортивной школе «Волна». Они впервые пробегут дистанцию, — сказала она.

Напомним, самым юным участником стала пятилетняя Яна Скузлова, а самым возрастным — 76-летняя Клавдия Николаева.

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Максим Кокунин