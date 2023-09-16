Двое жителей Елабуги пострадали из-за хлопка газовоздушной смеси, после того как закурили в подъезде

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС РФ по РТ

В Елабуге из-за хлопка газа в жилом доме пострадали двое мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охрану в 15:02. Прибывшие на место пожарные ПСЧ-75 установили, что в доме №49 по ул. Большая Покровская случился хлопок газовоздушной смеси, после чего произошло возгорание на площади в 2 «квадрата» в квартире на втором этаже.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. По их данным, в подъезде на момент инцидента находились двое жильцов. Когда они закурили сигареты, произошел хлопок. Причина пожара устанавливается.

На это неделе в центре Казани по ул. Межлаука сгорел деревянный дом. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, здание являлось нежилым.

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Максим Кокунин