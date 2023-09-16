В Татарстане введено 2,8 млн «квадратов» жилья, что составляет 93% от годового плана

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На 16 сентября в Татарстане введено 2,8 млн кв. метров жилья, что составляет 93% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, застройщики коммерческого жилья сдали 142 многоквартирных дома общей площадью 1,1 млн «квадратов» — это 80,5% от запланированных годовых показателей. Программа социальной ипотеки этого года выполнена на 81% — готовы 35 домов на 130,4 тысячи кв. метра. В части индивидуального жилищного строительства на 6% перевыполнен годовой план. Общая площадь готовых домов составляет 1, 6 млн «квадратов», отметил министр.

Айзатуллин добавил, что на поддержку жилищного строительства направлены две федеральные программы. Это федеральный проект «Жилье», в который включены 26 объектов. Общее выполнение по ним составляет 53%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 5 августа сообщалось, что в Татарстане введено 2,4 млн кв. м жилья, или 80,6% от годового плана. По итогам первого полугодия 2023 года республика не вошла в топ-3 регионов России по вводу жилья, заняв четвертое место.

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Максим Кокунин