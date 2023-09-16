В Татарстане в середине лета выросла рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в июле 2023 года на свет появились 3 297 детей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рождаемость выросла на 3,1%, или на 100 младенцев, следует из данных Росстата.

Увеличение рождаемости в июле 2023 года зафиксировали в шести регионах Приволжского федерального округа. Лидером по приросту стала соседняя с Татарстаном Марий Эл — там в середине лета на свет появились 512 младенцев, что на 16,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Рождаемость в июле также выросла в Удмуртии (+1,5%), Ульяновской области (+1,8%), Кировской области (+2,6%) и в Пермском крае (+5,4%).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за июль 2023 года родились 20 222 ребенка. Это на 1,8%, или на 366 детей, меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Напомним, в июне 2023 года в Татарстане зарегистрировали 3 050 новорожденных. Это на 11 малышей, или на 0,4% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. По количеству новорожденных республика в первом месяце этого лета занимала первое место в Приволжском федеральном округе.



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Татьяна Демина