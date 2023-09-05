На казанский стадион «Ак Барс Арена» поставят компьютерное оборудование почти за 1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Как выяснило «Реальное время», АО «Казань Арена» приобретет компьютерное оборудование почти на 1 млн рублей. Закупка будет осуществляться на средства, полученные в рамках договора доверительного управления.

Так, в течение 15 дней с момента заключения договора подрядчик должен будет поставить на стадион «Ак Барс Арена» 10 тайваньских моноблоков Prittec A24, а также 10 китайских многофункциональных офисных устройств m6500w (принтер, сканер, копир). Вместе с ними на спортивный объект будут поставлены комплекты из компьютерных мышей и клавиатур, картриджей, ковриков, переходников и удлинителей.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Напомним, в июне АО «Казань Арена» искала подрядчика для поставки и укладки ковролина за 1,7 млн рублей. Работы должны были быть произведены на футбольном стадионе «Ак Барс Арена».

Исполнитель должен был поставить шесть небольших ковриков и пять крупных рулонов площадью до 66 кв. метров. На каждый из них обязательно должен был быть нанесен логотип с надписью «Ак Барс Арена» в светло-сером цвете.



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Максим Кокунин