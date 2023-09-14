«Ак Барс Банк» сообщил о порядке работы под санкциями

«Ак Барс Банк» сообщил о порядке работы под санкциями, введенными против него сегодня Минфином США.



— Все сервисы и отделения «Ак Барс Банка» работают в обычном режиме. Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства. Банк гарантирует их сохранность и защиту. В ближайшее время банк проинформирует клиентов о изменениях в порядке переводов и конвертации валюты для физических и юридических лиц, — сказано в сообщении.

Минфин США ввел санкции против десятков физических и юридических лиц России, включая «Ак Барс Банк» с головным офисом в Казани и ПАО «Соллерс» с производством в Татарстане.

Также в санкционном списке: АвтоВаз и «Москвич», «Объединенная металлургическая компания», «Росавтодор», «Трансмашхолдинг». Сюда же вошли компании, работающие в Арктике и торгующие алмазами. Под рестрикциями оказались не только компании из России, но и из Турции и ЦАР.

В августе США добавили в санкционный список Казанский научный центр РАН.



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Маргарита Головатенко