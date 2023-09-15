В кафе Чувашии произошло массовое отравление

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Чувашии произошло массовое отравление посетителей кафе «Сушистик» в городе Канаше. По данным местного Роспотребнадзора, острую кишечную инфекцию зафиксировали у десяти человек, в том числе шестерых детей. Всех доставили в больницу.

— Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора региона совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», прибывшими на место, проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Инфекционный очаг локализован, произведен отбор проб продуктов питания, воды, смывов с поверхностей, дезинфекционных рабочих растворов на соответствие заданной концентрации, — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас деятельность пищеблока приостановлена. Персонал заведения обследовали на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На место выехали следователи. Сейчас организовано проведение доследственной проверки.

На прошлой неделе в Башкортостане прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду №19 города Белорецка. Согласно предварительной информации Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стал сальмонеллез.

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Айрат Назипов