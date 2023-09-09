В Башкирии воспитанники и сотрудники детского сада заразились кишечной инфекцией

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Башкортостане прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду №19 города Белорецка. Информация опубликована в соцсетях надзорного ведомства.

— Установлено, что 7 сентября 2023 года зафиксирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди воспитанников дошкольной организации. Часть заболевших детей находятся под наблюдением в медицинском учреждении, остальные проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации Роспотребнадзора, причиной вспышки инфекции стал сальмонеллез. Сотрудники продолжают выяснять все подробности.

Детский сад закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет.



Напомним, в Татарстане возбудили уголовное дело после заболевания сальмонеллезом воспитанников детского сада №262 в Казани. В марте с симптомами в медицинские учреждения обратились несколько воспитанников.

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Айрат Назипов