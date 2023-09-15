«Известия»: главу Росавиации отправят в отставку

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько (слева)

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время. Такое решение принято на уровне правительства, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе.

Как уточняет издание, в мае прошлого года Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей. По данным СМИ, выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства.

На пост нового руководителя федерального агентства министру транспорта Виталию Савельеву на рассмотрение предлагались кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и нынешнего председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и экс-замглавы Росавиации Олега Сторчевого.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Александр Нерадько родился в Москве 4 апреля 1961 года. В 2000 году возглавил Государственную службу гражданской авиации Министерства транспорта России. Пост руководителя Росавиации занял в декабре 2009 года, став пятым руководителем организации за 5 лет.

В 2017 году увольнения Нерадько требовал министр транспорта России Максим Соколов из-за ситуации с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». Но премьер-министр Дмитрий Медведев и вице-премьер Аркадий Дворкович отказались отправлять его в отставку.

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Айрат Назипов