В Казани пройдет гала-концерт фестиваля «Добрая волна»

4 декабря в казанском культурном центре «Московский» состоится суперфинал фестиваля «Добрая волна», а 6 декабря пройдет его гала-концерт в КРК «Пирамида» со звездами российской эстрады. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

За победу в финале будут бороться 113 участников со всей России. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В финал пройдут 12 человек. Поддерживать на гала-концерте их будут Игорь Крутой, Светлана Сурганова, Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум, Ваня Дмитриенко и другие знаменитости.

Культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» появился в Казани 4 года назад по инициативе мэра города Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. По словам Метшина, за время проведения фестиваля тысячи детей получили возможность поделиться с миром своим талантом на большой сцене.

В 2021 году более 2,5 тысячи детей и подростков со всей России принимали участие в фестивале в нескольких номинациях: вокал, жестовое пение, хореография, игра на инструментах и сценическое искусство. Отборы с начала года в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ярославле, Симферополе, Курске, Кемерове и Москве.

Фото:realnoevremya.ru

На прошлой неделе в казанском театре им. Тинчурина прошел гала-концерт V Всероссийского фестиваля среди школьников «Сияние зажженных им огней». В нем приняло участие более 100 детей со всей страны.



Дарья Акимова