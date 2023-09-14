Экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого отстранили от футбола на год условно за оскорбление журналиста

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Бывшего тренера казанского «Рубина» и сборной России по футболу Леонида Слуцкого отстранили от футбольной деятельности на один год условно за слова в адрес журналиста Виталия Бородина, сообщает «РИА Новости».



Еще Слуцкого оштрафовали на 100 тысяч рублей.

— Комитет по этике РФС пришел к выводу, что поведение Леонида Слуцкого в выпуске «Коммент.Шоу» от 14 августа не соответствует требованиям восьмой статьи регламента РФС по этике («субъектам футбола необходимо оценивать свое поведение, которое может оказать соответствующее влияние на репутацию ФИФА, УЕФА, РФС и поэтому такие субъекты должны вести себя достойно, этично, уважительно в любое время»), — указали в службе коммуникаций РФС.

Ранее Слуцкий уже был условно дисквалифицирован и оштрафован в связи с нарушением регламента.

Речь идет об эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу», во время которого Слуцкий, комментируя конфликт футболиста Артема Дзюбы и журналиста Виталия Бородина, назвал представителя прессы «19-летним дебилом». Конфликт произошел после игры «локомотива» против «Крыльев Советов» (1:1) в матче четвертого тура чемпионата России 12 августа. Нападающий пообещал журналисту «засунуть ему телефон в одно место», если тот подойдет к нему еще раз. После инцидента КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно и оштрафовал на 50 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко