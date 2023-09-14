Тренер «Ак Барса» поделился ожиданиями от предстоящего «зеленого дерби»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от предстоящего матча с ХК «Салават Юлаев». Он обратил внимание, что уфимцы перестроили игру.

— «Зеленое дерби» — название говорит само за себя. Ожидаем интересный хоккей. У соперника изменился состав, немного поменялся рисунок игры. Мы обратили на это внимание, учли, будем выстраивать свою схему игры, — передает его слова клубная пресс-служба.

Бабенко считает, что плотность календаря игр никак не скажется на игре «барсов». Главным критерием успеха в таких условиях он назвал самоотдачу и настрой на матч.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» пройдет сегодня в Уфе. Начало встречи в 17.00. В турнирной таблице подопечные Зинэтулы Билялетдинова занимают второе место. На первом месте — магнитогорский «Металлург». Команда из столицы Башкортостана расположилась на восьмой строчке.

В прошлом матче «Ак Барс» обыграл «Динамо Минск» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 2:1. Победу казанцам в овертайме принес Кирилл Семенов.



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Айрат Назипов