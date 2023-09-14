Казань признали одним из самых «кошачьих» городов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань попала в список самых «кошачьих» городов России. Помимо столицы Татарстана, больше всего внимания и заботы кошкам уделяют в Зеленоградске, Санкт-Петербурге, Тюмени, Воронеже и Йошкар-Оле, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Туту.ру».

Уточняется, что в Казани кошки являются элементом брендинга города — их можно увидеть в сувенирных лавках, а также в виде памятников и скульптур. В исследовании упомянули памятник Коту Казанскому на улице Баумана, на который часто обращают внимание туристы.



Лидером рейтинга стал Зеленоградск из Калининградской области, где много лет назад кошки спасли продуктовые запасы города от нашествия крыс. У зеленоградских кошек есть собственный сквер «Котофейня» и музей «Мурариум».

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

На втором месте по любви к кошкам — Санкт-Петербург. В городе также есть несколько кошачьих кафе и кошачьих «памятников», а с 2005 года в музее проводят День эрмитажного кота.

В Казани в каждой 12-й компании работают служебные животные. Согласно исследованию, 8% компаний используют в служебных целях котов и собак. Как рассказали в организациях, кошки снимают у работников стресс.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов