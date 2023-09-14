Прокурор Татарстана требует активы на 34 млн рублей с подполковника СК Мустафина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Советский райсуд Казани поступил иск прокурора РТ Илдуса Нафикова к бывшему начальнику отдела СК по Приволжскому району Казани Марселю Мустафину, его жене, матери и знакомому. Глава надзорного ведомства требует обратить в доход РФ имущество на 34 млн рублей, считая, что оно приобретено на неподтвержденные доходы. Представитель Мустафина заявил «Реальному времени», что с данными требованиями его клиент не согласен.



Соответчиками по иску привлечены два следственных управления — по Татарстану и Нижегородской области. Именно там сейчас служит подполковник Мустафин.

Претензии прокуратуры касаются расходов семьи офицера СКР с 2015 года, когда он только возглавил отдел по Приволжскому району. Неподтвержденными в надзорном ведомстве считают оформленное на мать и жену Мустафина нежилое помещение в Казани и двухкомнатную квартиру в ЖК «Ихлас» в Турции. Оба объекта уже проданы, поэтому Нафиков просит обратить взыскания на средства от продажи. В сумме они составляют 6 млн рублей.

Также под угрозой конфискации — зарегистрированные в 2023-м на супругу главного ответчика «Лексус» и коммерческая недвижимость.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Четвертым соответчиком в этом деле заявлен некий Алмаз Залалтдинов, не являющийся родственником Мустафина. В данный момент он обвиняется в посредничестве взятке на сумму 18 млн рублей. По данным источников «Реального времени», в ходе расследования дела Залалтдинова и его жены силовики изучили имущество фигуранта — в том числе земельный участок с недостроенным домом и баней в казанском поселке Алтан, а тот на допросе заявил, что реальным собственником этой недвижимости является офицер СК.

В общем прокуратура требует аннулировать право собственности Залалтдинова на участок и изъять его в пользу государства.

В разговоре с «Реальным временем» представитель Мустафина дело Залалтдинова комментировать не стал, но заявил — к недвижимости в Алтане его клиент отношения не имеет, а вот квартира в Турции была.

Подробности — в репортаже «Реального времени».