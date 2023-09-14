«Эксперт РА» подвел итоги первого полугодия 2023 года на лизинговом рынке

Объем нового бизнеса на лизинговом рынке в первом полугодии 2023 года значительно вырос, по мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА». Он составил 1,49 трлн рублей, что почти в два раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Исследование отмечает активный рост розничных отраслей, таких как лизинг автотранспорта и строительной техники, которые показали хорошие результаты с ростом на 97%. Особенно выделяются грузовые автомобили и строительная техника, объем нового бизнеса с которыми вырос на 138% и 115% соответственно.



По результатам первого полугодия 2023-го объем нового бизнеса «Лизинг-трейд» составил 2,5 млрд рублей, что позволило переместиться с 38-й на 33-ю позицию в рейтинге по объему нового бизнеса, и с 46-й строчки на 44-ю по объему лизингового портфеля. Число сделок выросло у компании на 132 единицы, что на 47% больше по сравнению со средними значениями 2022 года.



На сегодняшний день основной портфель «Лизинг-трейда» сосредоточен в таких сегментах, как спецтехника (23%), оборудование (15%), коммерческий транспорт (34%). Также значительно увеличилась доля недвижимости — с 2% до 15%.



«Первая половина года выдалась богатой на события. За это время четыре наших крупных филиала — Екатеринбург, Уфа, Альметьевск, Нижнекамск — переехали в более комфортные офисы. Кроме того, открылся новый перспективный филиал в Сургуте. На этом мы не планируем останавливаться: до конца года запустим работу в Стерлитамаке, Перми и Нижнем Новгороде», — комментирует результаты региональный директор компании Рустем Иксанов.



Напомним, что в июне 2023 года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Лизинг-трейда» до уровня ruBBB-. Компания также получила развивающийся прогноз и статус «Стабильный».



«Лизинг-трейд» работает на рынке с 2005 года. Компания предоставляет в лизинг легковой и коммерческий транспорт, спецтехнику и промышленное оборудование. Существенная доля клиентов компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания с головным офисом в Казани осуществляет работу на территории восьми регионов России. На балансе «Лизинг-трейда» — 60% акций Банка Казани.

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