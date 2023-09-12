В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели матери и дочери на пожаре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После гибели матери и дочери на пожаре в Азнакаевском районе Татарстана возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Трагедия произошла в одном из домов в селе Чалпы. В результате происшествия погибли 43-летняя женщина и ее дочь десяти лет.

Причину пожара предстоит установить. Место пожара осмотрели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

На момент прибытия первых пожарных горела мебель в зале. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. С пожаром удалось справиться спустя 44 минуты с момента вызова.

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Маргарита Головатенко