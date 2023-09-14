Скончался первый президент Молдавии
В ночь на 14 сентября умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. Об этом сообщил бывший вице-премьер страны Константин Тампиза.
Снегуру было 83 года. Он умер от неизлечимой болезни.
Мирча Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифанешты. В 60-е годы работал в Министерстве сельского хозяйства МССР. В период августовского путча 18—21 августа 1991 года не выполнил требования ГКЧП и поддержал президента России Бориса Ельцина. Пост президента Молдавии он занимал с 3 сентября 1990 по 15 января 1997 года.
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