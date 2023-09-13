Как пройдет ежегодное послание раиса Татарстана — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Ежегодное послание раиса Татарстана 14 сентября традиционно состоится в большом концертном зале им. Салиха Сайдашева. Здесь соберется все руководство республики и люди, внесшие значительный вклад в ее развитие, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Зал БКЗ вместит около 700 человек, для выступления раиса на сцене установили специальную трибуну, интерьер украсят цветы, предписан деловой дресс-код. Гости уже получили приглашения парламента на двух государственных языках.

Ожидается, что в послании раис Татарстана обозначит широкий спектр задач:

— Важнейшая тема — международная обстановка. Рустам Нургалиевич очень активно занимается вопросами Российской Федерации, международной обстановки. Предстоящий год — год расширенного БРИКС. Практически 10 стран… все лидеры этих стран будут работать в Татарстане. Огромная ответственность перед Татарстаном, и здесь будут приняты, конечно же, важнейшие решения, — прокомментировал депутат Госдумы России Айрат Фаррахов.

В день ежегодного послания Рустама Минниханова Госсовету Татарстана депутаты намерены рассмотреть 18 вопросов. В их числе 12 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект.

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Маргарита Головатенко