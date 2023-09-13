Отказ от обработки биометрии через МФЦ оформили менее 1% россиян

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Заявление на отказ от обработки биометрических данных через МФЦ оформили менее 1% россиян, сообщили в Минцифры.



Там уточнили, что такой отказ можно оформить в любой момент. Основная масса написавших заявления сделала это «после рассылки фейковых сообщений в мессенджерах о необходимости отказа от сбора биометрии».

— Мошенники призывали прийти в МФЦ до 31 августа, но на самом деле отказ от сбора биометрии при желании можно оформить в любой момент, а хранение данных в единой биометрической системе позволяет обеспечить их безопасность, — сказано в сообщении.

По данным Минцифры, от хранения биометрии чаще всего отказывались россияне 60—70 лет, 69% — не трудоустроены или пенсионеры. 40% из них проживают в небольших населенных пунктах, а 71% не пользуются порталом «Госуслуги».

В министерстве напомнили, что биометрические данные нельзя собрать без ведома владельца — на это необходимо его письменное согласие.

Ажиотаж в татарстанских МФЦ спровоцировало июньское постановление правительства России о порядке размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Дело в том, что многие граждане неверно истолковали документ, а его обсуждение на просторах Сети лишь накалило страсти. Наслышанные об утечках персональных данных, взломах баз и мошенничестве с использованием персональных данных россияне трактуют постановление по-своему и верят, что после 31 августа отказ от сбора биометрии у них уже не примут. «Реальное время» — о том, чего надо и не надо бояться, как «стереть» свою биометрию из «государственной» памяти в один клик и сколько раз можно отказываться от ее сбора.

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Маргарита Головатенко