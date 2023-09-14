Казань вошла в топ-20 городов с наибольшей зарплатой программистов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В топ-20 городов с наиболее высокой зарплатой в IT вошли три города ПФО: Казань, Нижний Новгород и Пермь. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы hh.ru.

Средняя зарплата программиста в Казани составляет 70 тысяч, в Нижнем Новгороде — 67,1 тысячи, в Перми — 66,2 тысячи рублей.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Интересно, что наибольший рост спроса на айтишников в ПФО был зафиксирован в Марий Эл (+47%), Чувашии (+36%) и Мордовии (+35%). Реже стали требоваться программисты в Оренбургской области (спрос составил -2%).

Напомним, треть жителей Поволжья считают, что программист — самая престижная профессия. В тройку лидеров также вошли директор (14%) и президент (9%).



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Галия Гарифуллина