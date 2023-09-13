У севшего в поле под Новосибирском самолета слили остатки топлива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У самолета, который сел в поле под Новосибирском, слили остатки горючего. Это сделали для минимизации риска возгорания, сообщает «Звезда».

На месте все еще работают сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили место стоянки. Airbus не сдвигают с места.

Экспертам предстоит взять на анализ жидкость из гидравлической системы — именно из-за нее, по предварительным данным, пилоты были вынуждены посадить самолет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области. На борту находились 170 человек. В их числе были 23 ребенка и шесть членов экипажа. Эвакуация прошла благополучно. Пострадавших нет.

В беседе с «Реальным временем» экс-гендиректор «Тулпар Эйр» Азат Хаким озвучил возможные причины технических неполадок. Эксперт не исключил косвенного влияния западных авиасанкций, из-за которых возник дефицит запчастей для иностранных воздушных лайнеров, эксплуатируемых в России.

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Айрат Назипов