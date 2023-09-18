Средний возраст населения Казани оказался меньше, чем в целом в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На начало 2023 года средний возраст населения Казани составил 39,26 года. Он оказался ниже, чем в целом в Татарстане: 40,25 года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Средний возраст женщин в Казани оказался выше, чем у мужчин, — 41,49 года. В целом в Татарстане он оценивался в 42,42 года.

Средний возраст мужчин в Казани на начало 2023 года составлял 36,56 года. Это меньше, чем в целом в Татарстане, — 37,78 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Выше, чем в Казани, средний возраст населения на начало 2023 года оказался в большинстве муниципальных образований Татарстана, в том числе в Набережных Челнах — 39,77 года. Меньшие показатели зарегистрировали в Азнакаево (39,21 года), Лаишевском районе (38,86 года), Елабуге (38,78 года), Высокогорском районе (38,52 года) и в Пестречинском районе (37,38 года).

Напомним, летом 2023 года в Татарстане утвердили комплекс мер по повышению продолжительности жизни. К 2025-му ожидаемая продолжительность жизни должна достигнуть 75,03 года. В 2022 году этот показатель составлял 74,58 года.



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Татьяна Демина