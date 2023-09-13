Политолог Александр Шатилов: «Китаю выгодно противоборство России и Запада»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Россия не кладет «яйца в одну корзину»

Китай ведет «свою игру» и никогда не будет заниматься благотворительностью и помогать России бескорыстно. Об этом «Реальному времени» заявил российский политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов, комментируя заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные накануне в ходе VIII Восточного экономического форума.

— После февраля 2022 года двусторонние отношения России и Запада окончательно вошли «в клинч», что заставило Владимира Путина призвать наши элиты и население к «развороту на Восток». Прежде всего, делалась и делается ставка на развитие сотрудничества с Китаем как геополитическим «тяжеловесом», способным оказать Российской Федерации существенную, а то и решающую политическую, экономическую и военную помощь. Отчасти такая поддержка от КНР идет, хотя есть и «сдерживающие» моменты. Так, например, китайская экономика сильно ориентирована на взаимодействие с Западом, и китайцы в одночасье не готовы ради России рвать налаженные связи и контакты. Кроме того, Китай достаточно «прохладно» относится к идее «пророссийской» интеграции на постсоветском пространстве, памятуя о непростых отношениях СССР и КНР в 1960—1980-х годах, — отметил политолог.

Более того, по мнению Шатилова, Китаю в целом выгодно жесткое противоборство России и Запада, которое взаимно ослабляет стороны, повышая котировки Пекина на международной политической и экономической арене.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Тем не менее, продолжает эксперт, определенная поддержка России со стороны Поднебесной есть.

— Она включает экспорт санкционных товаров и технологий, достаточно лояльное голосование в Организации Объединенных Наций (ООН), в том числе на заседаниях Совета безопасности этой организации, активную закупку российских энергоресурсов. Конечно, КНР не занимается благотворительностью, взаимен получая скидки по нефти и газу, режим наибольшего благоприятствования в торговле, политическую и дипломатическую поддержку китайских международных «больших проектов». Но, кстати, я не говорил бы, что «Китай диктует нам свои условия». Напротив, в настоящий момент он действует достаточно «деликатно», не пытаясь жестко продавливать свои инициативы, спорные с точки зрения России (например, план мирного урегулирования на Украине), — подчеркнул Шатилов.

По его мнению, у российских элит нет ложных надежд на российско-китайскую «дружбу».

— Россия не кладет «яйца в одну корзину». Мы пытаемся выстраивать конструктивные отношения и с другими важными геополитическими игроками. В частности, в последние годы растет уровень нашего партнерства с Индией, которая также во многом страхует нас от западных санкций, как покупая наши углеводороды, так и поставляя дефицитные товары (например, в сфере фармацевтики). Аналогично развиваются отношения и с арабским миром, при этом помимо традиционных наших партнеров на Ближнем Востоке (типа Сирии) откровенно дружественную позицию занимают ОАЭ. Что же касается Ирана, живущего в условиях санкций многие десятилетия, то с ним партнерство вышло уже на стратегический уровень, в том числе, в военно-технической области, — напомнил политолог.

Кроме того, есть Венесуэла, Куба, ЦАР, Эфиопия и прочие «симпатизанты».

— Довольно конструктивные отношения также с Бразилией, ЮАР, Аргентиной, Египтом. То есть говорить об «изоляции» России не приходится. Но… В то же время нам нужно помнить, что в мировой политике постоянных союзников практически не бывает, более того, каждый отстаивает свои национальные интересы, а элиты даже самых надежных наших партнеров весьма дифференцированы по своим симпатиям. Взять хотя бы Индию, где часть элиты выступает с «пробританских» позиций, или Иран, где определенная часть истеблишмента хотела бы воспользоваться удобным моментом и пролоббировать у США отмену части санкций в обмен на сворачивание отношений с Россией, — резюмировал Шатилов.

«Китай прежде всего исходит из своих интересов»

Политолог, заместитель генерального директора Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин недавно рассказал «Реальному времени», что не видит резкого потепления отношений между Россий и Китаем. По его мнению, они всегда были «противоречивыми». Более того, исходя из сложившейся мировой конъюнктуры, у России может сформироваться зависимость от Китая в отдельных отраслях. Например, в автопроме.

Во вторник, 12 сентября, выступая на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 10 по 13 сентября, Владимир Путин заявил, что Россия и Китай реагируют на запросы друг друга, но, исходя из своих интересов.

— Китай — самостоятельная страна, и Китай прежде всего исходит из своих интересов. Ну, как бы и мы тоже так же делаем, исходя из своих интересов. Говорить о том, что мы не реагируем на запрос друг друга — неправильно. Вот один из таких чувствительных моментов, как открытие китайского рынка для наших угольщиков, для горняков. Ну, в Китае тоже есть проблемы в угольной отрасли, они тоже хотят, чтобы их горняки поставляли на внутренний рынок свою продукцию. Тем не менее открывают рынок для нашей угольной промышленности, и достаточно прилично, — сказал Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.

По мнению российского лидера, России следует активнее работать с китайскими партнерами.

Пленарное заседание восьмого Восточного экономического форума. взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

— Мы двигаемся по каждому из них, и уверен, что будут решаться и те проблемы, о которых вы заговорили. Но нам тоже надо активнее работать и показывать наши преимущества, — отметил он.

Галия Шакирова