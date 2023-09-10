Рядом с Крымом силы ПВО уничтожили восемь украинских дронов

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Сегодня ночью Украина снова пыталась совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа над Черным морем в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России:

— Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым, — уточнили в ведомстве.



Накануне глава республики Сергей Аксенов заявлял, что в северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит беспилотник. Позднее он добавил, что «еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма».

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Илина Хакимова