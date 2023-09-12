Казанский завод «Элекон» выплатит почти миллиард рублей дивидендов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанское АО «Завод Элекон» рекомендовало направить прибыль общества за первое полугодие 2023 года на выплату дивидендов акционерам. Всего на эти цели будет направлено 999,9 млн рублей.

За такое решение было отдано 9 528 827 голосов. Воздержавшихся и тех, кто был против такого решения, не было.

Владелец одной акции получит 93 рубля 78 копеек. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 18 сентября 2023 года.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, что акции АО «Завод Элекон» не торгуются на российских биржевых площадках и никогда не допускались к ним, также у сообщества нет привилегированных акций.

В мае «Элекон» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Такое решение принял совет директоров компании.

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Айрат Назипов