Жилье на вторичном рынке Казани за год подорожало на 5%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Трехкомнатная квартира в Казани стоит в среднем 9,5 млн рублей, что на 13% выше, чем год назад, четырехкомнатная — 13 млн рублей (+6%). Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито Недвижимость».

Спрос на вторичном рынке жилья в Казани увеличился на 46%. Столица Татарстана вошла в топ-3 российских города, где был зафиксирован наибольший рост спроса на вторичном рынке жилья, вместе с Симферополем (+64%) и Томском (+40%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость квартир в домах старого фонда в России выросла на 13%. В августе этого года «двушки» и «трешки» подорожали на 14%, квартиры с четырьмя комнатами и более — на 11%, «однушки» — на 9%. Меньше всего изменились цены на студии: они поднялись всего на 1%.

Напомним, жилье на вторичном рынке Татарстана тоже дорожает: за этот год стоимость увеличилась на 6%. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке составила во втором квартале 2023 года 132 036 рублей, то есть по отношению к аналогичному периоду выросла на 7,5 тысячи.

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Галия Гарифуллина