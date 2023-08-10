В Татарстане в августе самым высокооплачиваемым специалистом стал менеджер по логистике

Сервис по поиску работы «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Татарстане за август 2023 года. В топ попали менеджеры по логистике, программисты, сварщики и прорабы.

Одну из самых высоких зарплат в республике предлагают менеджеру по логистике — до 150 тысяч рублей.

Чуть меньше — 130 тыс. рублей — готовы платить программисту 1С уровня middle. Авиационная компания ищет сварщика-аргонщика с опытом работы от года и квалификацией не ниже 4-го разряда, предлагая заработную плату от 128 тыс. рублей. До 120 тыс. рублей может получать прораб с высшим образованием и опытом работы от 5 лет.

Замыкает рейтинг вакансия автомойщика — кандидату, имеющему опыт работы от 1 года и знающему процесс автомойки машин, предлагают 100 тыс. рублей.

В Казани на начало августа годовой прирост количества вакансий в реальном секторе экономики составляет 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В столице Татарстана наибольшую востребованность со стороны работодателей демонстрируют токари (увеличение числа вакансий составило 3,4 раза), инженеры (увеличение в 2,7 раза) и слесари (прирост в 2,4 раза).

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Илина Хакимова